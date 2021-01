Die Pandemie bedeutet gerade für ältere Menschen Isolation – und daraus wollen wir alle so rasch wie möglich rauskommen. Die Impfung gegen Covid ist dabei der einzige und richtige Weg“, sagt Karin Gsöllradl. Die gebürtige Reichramingerin ist seit 13 Jahren Hausärztin in Sierning. Am 27. Dezember hat die 43-Jährige die ersten zwölf Oberösterreicher im Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning gegen Covid geimpft. „Auch ich habe mich impfen lassen.