Er ist einer der gefragtesten Experten für das öffentliche Recht in Österreich: Michael Mayrhofer, Universitätsprofessor an der Johannes Kepler Universität (JKU) in Linz. Nun wurde der 45-Jährige von der Bundesregierung als neues Ersatzmitglied beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) nominiert. Die Angelobung erfolgt in den nächsten Wochen. Eines der sechs Ersatzmitglieder springt ein und entscheidet Fälle mit, wenn einer der 14 Hauptrichter ausfällt.