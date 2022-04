Wir leben das wirklich – mit ganzem Herzen“, sagt Elisabeth Postlmayr. Die 29-Jährige führt gemeinsam mit Ehemann Christoph und den Schwiegereltern Helene und Karl das Hochhubergut, das in einem bundesweiten Wettbewerb der Vereinigung „Urlaub am Bauernhof“ zum nachhaltigsten Urlaubsbauernhof in ganz Österreich gekürt wurde.