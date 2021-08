Viele Menschen werden nicht nur durch den Aufnahmetest, sondern auch durch die lange Dauer des Medizinstudiums abgeschreckt. Doch Veronika Pallinger zeigt, dass das nicht so sein muss. Mit 24 Jahren ist sie derzeit die jüngste Ärztin in Oberösterreich, wo sie nach ihrem Medizinstudium in Krems gerade ihren Turnusdienst absolviert.