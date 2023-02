Julia Mühlbacher: Eine junge Innviertlerin im Aufwind

Julia Mühlbacher, die 18-jährige Schalchnerin ist am Weg nach oben

Vier Junioren-WM-Medaillen, darunter drei aus Gold, die sie im Team errang, hat Skispringerin Julia Mühlbacher bereits zu Hause liegen. Kein Wunder, dass die 18-jährige Schalchnerin heute und am Samstag beim Heim-Weltcup in Hinzenbach abheben darf. Nach der Schildornerin Jacqueline Seifriedsberger, die in dieser Sportart zu den Athletinnen der ersten Stunde zählt, hat Oberösterreich mit ihr wieder eine Dame im Aufwind.