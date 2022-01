Ein Buch muss mehr sein als reine Unterhaltung. Ich mag es, einen anderen Blickwinkel auf das Leben zu bekommen. Und eine schöne Sprache ist ganz wichtig“, sagt Daniel Rechberger. Der 29-jährige Linzer ist Leiter der Traditionsbuchhandlung Neugebauer am Linzer Taubenmarkt und will seine Leidenschaft auch an die Kunden weitergeben.