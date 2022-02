Der Jurist Norbert Hofbauer aus Pasching ist der jüngste Rechtsanwalt Oberösterreichs. Mit gerade einmal 25 Jahren darf er sich diese Woche über die Eintragung in die Anwaltsliste freuen. Er absolvierte sein Jusstudium, für das eine Mindeststudiendauer von acht Semestern vorgesehen ist, in der Rekordzeit von dreieinhalb Semestern. Hofbauer, der auch den Doktor der Rechtswissenschaften in Rekordzeit erlangte, absolvierte danach seine siebenmonatige Gerichtspraxis und setzte seine Ausbildung als