Josef Forstinger: Neuer Steuermann im Nationalpark

Kraft und Gelassenheit für den Job als Nationalpark-Direktor hat Josef Forstinger bei einer längeren Auszeit im Vorjahr getankt. Die Schaffenspause hat der 56-jährige leidenschaftliche Segler zum Großteil auf seinem Boot und am Meer verbracht. Am 1. Jänner hat Forstinger, ein gebürtiger Laakirchner, offiziell das Steuerrad im Nationalparkzentrum in Molln übernommen. Der Vertrag seines Vorgängers Volkhard Maier war nicht verlängert worden.