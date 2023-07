Josef Enzenhofer: Hilft Kindern ihre Talente zu entdecken

Schon eine Woche früher aus den Ferien zurückzukehren: Darum bitten Josef Enzenhofer und sein Lehrerteam vom BORG Bad Leonfelden Schüler der umliegenden MIttelschulen: Sie haben das Begabtenförderungsprogramm "Lebe deine Talente!" gegründet. In zahlreichen Kursen können Jugendliche dort in der letzten Ferienwoche erproben, in welchen Bereichen ihre Begabungen liegen.