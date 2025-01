Ich wusste als Kind lange gar nicht, dass es andere Musik als Klassik gibt“, sagt Johannes Meissl und lacht. Der aus Ried stammende Geiger von Weltrang wuchs nämlich in einer sehr klassikaffinen Familie auf. Am 12. 1. dirigiert Meissl das Neujahrskonzert des Orchesters Collegium Ennsegg in der Stadthalle Enns.