"Ein langes und produktives Musikleben – sehr, sehr begabt", prophezeite ihm sein Lehrer in Boston, die US-amerikanische Jazzlegende Bob Brookmeyer. Darauf kann der Altenberger Komponist Johannes Berauer bereits mit 43 Jahren zurückblicken. 2008 hüllte seine Musik Linz in die Klangwolke "Herzfluss", seine "Echoes of the Miraculous" eröffneten das Brucknerfest 2011.