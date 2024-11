Johann Mascherbauer: 1000 Mittagessen ohne Verschwendung

Zwischen 12 und 13 Uhr herrscht Hochbetrieb: 800 Portionen werden jeden Tag in der Betriebskantine des Anlagenbauers Engel in Schwertberg an die hungrigen Beschäftigten ausgegeben. Verantwortlich dafür ist Johann Mascherbauer. Der gelernte Koch aus Ried in der Riedmark ist seit mittlerweile 17 Jahren Betriebsleiter für die drei von „Go Gastro & Catering“ betriebenen Engel-Kantinen in Schwertberg, Dietach und Sankt Valentin.