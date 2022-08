Beim Großen Preis der Motorrad-WM am Sonntag in Spielberg sind sie die großen Stars in der Königsklasse MotoGP: der WM-Führende Fabio Quartararo, KTM-Lokalmatador und Vorjahresgewinner Brad Binder, Ex-Weltmeister Joan Mir sowie die heurige Saison-Entdeckung Enea Bastianini. Allen gemeinsam ist, dass sie sich auf dem steinigen Weg in die Weltmeisterschaft allesamt auch im Rookies Cup ihre ersten Sporen verdienten.