Nicht nur in Peking, auch in Oberösterreich werden Olympische Spiele ausgetragen. Zugegeben, die Teilnehmer stammen nicht aus aller Welt, nur aus den Schulen im Land. Und es treten auch nicht 11.100 Teilnehmer an, sondern nur 33. Dafür stand bei Oberösterreichs Spielen diese Woche eine Disziplin am Programm, die bei den Olympischen Spielen garantiert fehlt: Philosophie.