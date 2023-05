Isabella Haider: Sie zapft das Bier am besten

Rund 1000 Tourismusschüler und Gastro-Lehrlinge aus ganz Österreich nahmen in diesem Jahr an der Gösser Zapfmeisterschaft teil. Als Beste erwies sich am Ende Isabella Haider aus Schlüsselberg (Bezirk Grieskirchen). Die 19-Jährige, die eine Koch/Kellner-Lehre beim Oberndorfer Wirt in Schmiding (Bezirk Wels-Land) absolviert, wurde zuerst Landessiegerin und setzte sich jetzt auch im Bundesfinale durch.Ihr Direktor und ihr Lehrer an der Berufsschule Altmünster hatten sie zum Finale begleitet.