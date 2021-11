Ausschließlich Bestnoten in der Oberstufe, bei der Matura und beim Bachelor-, Master- und Doktoratsstudium – und alles in Mindeststudienzeit absolviert: Das braucht es, um in Österreich „sub auspiciis praesidentis“ zu promovieren. Seit Dienstag gehört der Oberösterreicher Christian Nitsche zu den etwa 1100 Menschen, die sich diese Auszeichnung verdienten.