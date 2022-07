"Informatiker sitzen nicht im Keller vor ihren Computern – wir sind kreative Problemlöser, die sich mit hochkomplexen Zukunftsfragen beschäftigen.“ So beschreibt der Informatiker Stephan Winkler seinen Berufsstand. Der 41-Jährige ist seit 1. Juli wissenschaftlicher Leiter des Softwareparks Hagenberg. In seiner Funktion will Winkler die Bekanntheit des Softwareparks, der seit 1989 besteht, auch über Bezirks- und Bundesländergrenzen hinaus steigern.