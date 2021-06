Wenn Tobias Köttl Musik macht, dann nennt er sich Tobias Koett. Der in Vöcklabruck geborene Multiinstrumentalist, Sänger, Songwriter und Produzent, der in Berlin lebt, mischt mit seinem Projekt Ant Antic bei der heurigen Verleihung des Amadeus-Musikpreises mit, wenn es um den „besten Sound“ geht. Ob im September die Wahl letztlich auf ihn fallen wird, damit will er gar nicht spekulieren. Denn: „Die Erwartung ist ein Hund“, sagt er und lacht.