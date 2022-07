Vier Minuten hatte die Waldingerin Leslie Jäger in Mastershausen in Deutschland Zeit, bei dem internationalen Redewettbewerb, dem Speaker Slam, ihr Publikum von sich zu überzeugen. Was ihr mit Bravour gelang: Sie konnte sich gegen mehr als 100 Redner aus elf Nationen durchsetzen. „Ich wollte mir beweisen, dass ich mein Thema an die Menschen bringen kann.“ Das Thema ihrer Rede: Wie Menschen in Zeiten wie diesen die Krisen zu Chancen machen können.