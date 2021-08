Ohne den Club ginge das gar nicht“, reicht Rainer Wallisch die Blumen sofort an die rund 30 tatkräftigen Mitglieder des Kiwanis Clubs Eferding weiter, dessen Präsident der 44-Jährige heuer ist. Seit Donnerstagfrüh verwandeln sie den Hauptplatz in Eferding covidgerecht in eine Bühne für ein besonderes Großereignis: den Auftritt von Rolando Villazón heute Abend.