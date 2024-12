Hüterin der Tierwelt in Oberösterreich

Tiere – von der Kuh bis zum Kanarienvogel – liegen Cornelia Rouha-Mülleder schon von Kindesbeinen an am Herzen. Dass die heute 50-Jährige Ohlsdorferin nach der Matura Veterinärmedizin studierte und nun insgesamt elf Jahre als Tierschutz_Ombudsfrau in Oberösterreich tätig ist, könnte man daher als logische Folge bezeichnen.„Diese Funktion übe ich mit großer Leidenschaft aus, weil ich damit nicht nur einzelnen Tieren, sondern vielen auf einmal helfen kann“, sagt