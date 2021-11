Wenn man in einer Ausnahmesituation gut begleitet wird und Hilfe erhält, ist das viel wert“, sagt Maria Sauer. Mit Menschen in derartigen Situationen wird sie künftig häufig zu tun haben: Die 54-Jährige wird neue Geschäftsführerin der Krebshilfe Oberösterreich. Sie übernimmt das Amt von Peter Flink, der nach 25 Jahren in dieser Position mit Ende des Jahres in den Ruhestand geht.