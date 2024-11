Helmut Katzmayr: An der Spitze des Oberlandesgerichts Linz

Die Gerichtsarbeit kennt Helmut Katzmayr von unterschiedlichsten Stationen und Blickwinkeln. Erfahrungen sammeln konnte er mitunter 14 Jahre lang als Insolvenzrichter am Landesgericht Linz, dort war er ab 2011 als Vizepräsident im Einsatz. Seit 1. August steht der aus Bad Leonfelden stammende Jurist nun an der Spitze des Oberlandesgerichts Linz (OLG), er ist in dieser Funktion auf Erich Dietachmair gefolgt.