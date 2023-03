Es gibt vieles, was Heinz Engl zu einem besonderen Menschen macht. Der gebürtige Linzer schloss sein Studium der Technischen Mathematik an der Johannes Kepler Universität Linz 1977 sub auspiciis praesidentis ab. Bereits im Alter von 35 Jahren wurde er zum Professor für Industriemathematik an der Kepler-Uni berufen.