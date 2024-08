Das bisherige Leben von Heidi Kapfer aus Kefermarkt könnte man zweigeteilt betrachten. Aufgewachsen mit vier Schwestern in bescheidenen Verhältnissen mit früher Mitarbeit auf dem Zauner-Hof sind ihr das mühevolle „Heign“, aber auch das lustige „Sacklrutschen“ im Winter in der steilen „Zaunerlei(t)n“ unterhalb des Hofes in Erinnerung.