Harald Wurmsdobler: Er singt für eine stimmigere Welt

Was Gemeinschaft bedeutet, muss einem Sänger und Chorleiter keiner erklären: "Eine Gemeinschaft funktioniert nur, wenn man teilnimmt und Menschen unterstützt, denen es nicht so gut geht", sagt Tenor Harald Wurmsdobler, seit 2015 Präsident des OÖ. Chorverbandes. Dass er die OÖN-Christkindl-Gala am 9.