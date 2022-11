Schon als Kind stand Harald Erbler in der Backstube seiner Eltern in Pfarrkirchen bei Bad Hall und half eifrig beim Flesserl-Backen. „Der Beruf des Bäckers wurde mir in die Wiege gelegt“, sagt der 32-Jährige, der vor zehn Jahren seine Meisterprüfung abgelegt hat. Vor einem Jahr stieß er auf eine berufsbegleitende Ausbildung im deutschen Weinheim, die er als einer der Jüngsten absolvierte.