Hans Peter Magritzer: Ein Leben für die Alpinpolizei

Landesausbildungsleiter der Alpinpolizei in Oberösterreich

Hüttenwirte, Bergretter, Polizisten: Alle kennen den Ebenseer Hans Peter Magritzer. Seit 1986 ist er Alpinpolizist und seit 25 Jahren Landesausbildungsleiter der Alpinpolizei in Oberösterreich. Mit Ende November geht der 61-Jährige, der in seiner Laufbahn mehr als hundert Alpinpolizisten ausgebildet hat, in Pension. Darunter auch seinen Nachfolger Kurt Arnold, ebenfalls Ebenseer.