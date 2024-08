Hadil Najjar: Von einer Asylwerberin zur Doktorin

Im Dezember 2015 gelang ihr die Flucht aus Aleppo nach Europa. Mit einem Bachelor in Biotechnologie strandete die heute 32-jährige Hadil Najjar schließlich in Oberösterreich. Das Studium in Syrien hatte sie unter widrigsten Umständen absolviert: „Regelmäßig stürmte die Polizei die Universität, Bomben gingen auf das Gebäude nieder. Doch ich wusste, dass ich mein Studium abschließen werde.