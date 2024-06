In zehn Tagen hat Günther Mayrleitner seinen jährlichen Termin im Wiener Rathaus. Denn wenn dort am Samstag, 22. Juni, beim Ball der Oberösterreicher im Arkadenhof wieder die Blasmusik aufspielt und sich Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Sport auf ein Stelldichein zusammenfinden, dann liegt das vor allem an der akribischen Planung von Mayrleitner und seinen Kollegen.