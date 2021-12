Weiß, glitzernd, schwebend, natürlich blond, mit Zauberstab und zarten Flügelchen am Rücken – kindliche Vorstellungen vom Aussehen des Christkindls können weit gefasst sein. In Wirklichkeit aber ist das Christkindl vor allem: verzaubernd, rundum strahlend und alles Glück dieser Welt versprühend. Laura Müller ist der Beweis. Sie ist eines von fünf „echten“ Christkindln in Steyr, die noch bis 24.