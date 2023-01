Gabriele Schachinger: Eine Kreuzschwester in der Schweiz

Ich habe den Vorteil, dass mir der Ort nicht fremd ist, da ich hier vor 40 Jahren meine Ordensausbildung gemacht habe“, sagt Ordensschwester Gabriele Schachinger über ihr neues Zuhause im schweizerischen Ingenbohl. Die 62-Jährige, die in Kirchdorf am Inn aufgewachsen ist, wurde im August des Vorjahres zur Generalassistentin des weltweiten Ordens der Kreuzschwestern gewählt und trat am Sonntag ihr neues Amt an.