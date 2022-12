Gabriele Hofer-Stelzhammer: Eine neue Präsidentin im Land

Vom Adventkranzbinden bis zum Jungschartreffen, von der Kindermesse bis zur Bibelstunde: Rund 70.000 Menschen in Oberösterreich engagieren sich ehrenamtlich in den Pfarren des Landes – und Gabriele Hofer-Stelzhammer ist ihre neue Präsidentin. Die 59-jährige Pädagogin aus Alkoven wurde einstimmig an die Spitze der Katholischen Aktion gewählt, zu der mehrere Gruppierungen wie etwa die Katholische Frauen- und Männerbewegung gehören.