Im Advent wird die größte Sammlung der entwicklungspolitischen Organisation „Sei so frei“ der Katholischen Männerbewegung in Oberösterreich durchgeführt. Die Spendengelder fließen diesmal in ein Brunnenprojekt in Tansania. „Wir haben bereits 14 Brunnen gebaut und erst im Herbst einen mit Photovoltaik errichtet“, sagt der Vereinsvorsitzende Peter Riegl.