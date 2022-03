Gelobt sei, was scharf macht: Auch in Oberösterreich wird Chili angebaut, vor allem im Eferdinger Becken und im Machland. Ulrike Dlapka und ihr Ehemann Christian verarbeiten in ihrem Betrieb, der MV-Chili-Manufaktur in Engerwitzdorf, pro Jahr fast eine Tonne Chilischoten zu köstlichen Saucen. Alles bio und regional. Dafür ist ihr Unternehmen kürzlich mit dem Julius Award des oberösterreichischen Wirtschaftsbundes ausgezeichnet worden.