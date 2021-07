Eine Herzensangelegenheit und das Privileg, europaweit mit Kollegen von Rotaract zusammenzuarbeiten – so beschreibt Christiane Leitner ihr neues Amt als Präsidentin von Rotaract Europe, die „Jugend in Aktion“ der Rotarier. Am 1. Juli hat die 31-Jährige ihre neue Position angenommen, zuvor war sie bereits als Vize-Präsidentin tätig. „Eigentlich hatte ich nie vor, Präsidentin zu werden.