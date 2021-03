Sie ist 44 Jahre alt, sechsfache Mutter, begeistert sich für Yoga, musiziert gerne. Und seit 9. März ist sie Präsidentin des Landesverbandes der Elternvereine öffentlicher Pflichtschulen in Oberösterreich: Daniela Schwabegger aus Walding. Für sie ist es eine neue Funktion mit Vorgeschichte. 2004 übernahm die gelernte Physiotherapeutin den Vorsitz des Elternvereins in der VS Walding, vor fünf Jahren avancierte sie zur Schriftführerin des Landesverbandes.