Viele Steine habe sie aus dem Weg räumen müssen, ihre Kraft hat sie nie verlassen. „Ich habe vor zwölf Jahren, als ich die Idee hatte, nicht bedacht, was da auf mich zukommt, aber sie hat sich in meinem Kopf verfestigt. Wir sind viele unsichere Schritte gegangen und haben lange nicht gewusst, ob wir jemals ein Frauenhaus bekommen“, sagt die Braunauerin Renate Mann. Im Jahr 2008 hat sie sich das Frauenhaus für Braunau zum Ziel gesetzt, 2021 ist es in Sichtweite.