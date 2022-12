Franz Sempelmann kann auf einer Baustelle so schnell nichts mehr aus der Ruhe bringen. Der 55-Jährige ist wohl einer der erfahrensten Projektleiter im Straßenbau, den es in Österreich gibt. Beim Bau des Gotthard-Basistunnels in der Schweiz war der Ingenieur ebenso wie bei Tunnelprojekten im neuseeländischen Dschungel im Einsatz. Aber auch in Oberösterreich war der gebürtige Amstettner, der inzwischen in Gallneukirchen wohnt, bereits für Großprojekte verantwortlich. Große Teile der Mühlviertler