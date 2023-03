Franz Scherzer: „Auf dem Radl geht’s mir gut“

Für Franz Scherzer ist der Start in den Tag nur dann gelungen, wenn er sich in der Früh aufs Rad setzen kann. Jeden Tag – außer wenn es „richtig schirch“ ist – legt er den Weg von seiner Heimat in Attnang-Puchheim ins Klinikum Wels-Grieskirchen mit reiner Fußkraft zurück, und zwar seit zehn Jahren. „Ich möchte das nicht mehr missen. Auf dem Radl geht’s mir gut“, sagt der 58-Jährige.