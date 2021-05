Wert des Lebens“ ist der Titel der Ausstellung im Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim. Dort, wo in der Zeit des Nationalsozialismus das Leben vieler Menschen als wertlos deklariert und vernichtet wurde. Etwa 30.000 körperlich und geistig Behinderte, psychisch Kranke und KZ-Häftlinge wurden zwischen 1940 und 1944 in Hartheim in Alkoven ermordet.