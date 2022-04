Helmut Pürerfellner (61), Kardiologe am Ordensklinikum Elisabethinen in Linz, kümmert sich täglich um den richtigen Rhythmus. Seit 2011 engagiert sich der Mühlviertler für die EHRA (European Heart Rhythm Association). Jetzt wurde er zum Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für Herzrhythmusstörungen gewählt. Seit 4. April vertritt er – als erster Österreicher in dieser Funktion – 4200 Rhythmologen.