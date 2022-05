Ein Zeitungsartikel, der 2015 die elende Situation der Flüchtenden auf dem Mittelmeer beschrieb, hatte die in Bad Ischl aufgewachsene Jola Wieczorek "zutiefst berührt". Er gab der heute 39-Jährigen den Anstoß für ihren Film "Stories from the Sea". "Ich habe im Mittelmeer schwimmen gelernt und Urlaube dort verbracht, wo Migranten ertrinken, während ein paar Kilometer weiter Freizeit auf Kreuzfahrtschiffen zelebriert wird", sagt sie.