Erwin Barth: Seine Fußballer sind wirklich klasse

Die Frage, wer in Oberösterreich den Titel in der Fußball-Schülerliga holt, wurde in der Vergangenheit meistens mit "Kleinmünchen oder Steyr" beantwortet. Beim diesjährigen Landesfinale am Dienstag in Sierning standen einander überraschend mit dem BG/BRG Rohrbach und dem BRG Linz-Auhof erstmals zwei Schulen ohne Kooperation mit einem Landesausbildungszentrum (LAZ) des Fußballverbandes gegenüber. Am Ende jubelten die von Erwin Barth betreuten Mühlviertler über einen 2:0-Sieg.