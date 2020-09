Erich Schwarz: Betriebsrat kennt den Abstiegskampf

Der ATSV Neuzeug ist nach der fünften Runde in der Tabelle der Landesliga Ost in den Fußballkeller eingezogen. „Wenn man mit dem Wissen in die Saison geht, dass man gegen den Abstieg spielt, steigt man nicht nach der ersten Niederlage ab, sondern erst, wenn man das entscheidende Spiel am Ende der Meisterschaft verloren hat“, sagte jetzt der Obmann des Unterhaus-Vereines in einem ganz anderen Zusammenhang. Die Fußballweisheit aus seinem Ehrenamt muss Erich Schwarz jetzt nämlich auch in seinem Beruf anwenden – um als Betriebsratsvorsitzender das MAN-Lastwagenwerk mit 2300 Mitarbeitern vor der Schließung zu retten, die das Management für das Jahr 2023 bereits fix angekündigt hatte.

Schwarz, der als Spenglerlehrling 1971 bei den Steyr-Daimler-Puch-Werken angefangen hatte, schluckte Ungerechtigkeiten nicht hinunter. Als Mitglied der Sozialistischen Jugend (SJ), deren damaliger Bundesobmann Josef Cap sich getraute, auch die Großköpfigkeit mancher Parteigranden zu kritisieren, begehrte auch er im Werk gegen Missstände auf. Als er sich von einem Vorgesetzten nicht niedermachen ließ, beeindruckte das die Kollegen so, dass sie ihn zum Vertrauensmann wählten. 1990, gleich nach der Übernahme durch MAN, kam Schwarz in den Arbeiterbetriebsrat, dessen Vorsitz er 2006 übernahm. Nach 49 Jahren Firmenzugehörigkeit, ausverhandelter Neustrukturierung der Fabrik und einer bis ins Jahr 2030 geltenden Standortgarantie für sie hätte sich der Vizepräsident der OÖ. Arbeiterkammer zu seinem 65. Geburtstag heuer im Dezember zur Ruhe gesetzt. Jetzt aber durchkreuzte der MAN-Vorstand mit seiner Zusperransage die Lebensplanung des Vaters zweier erwachsener Kinder. „Jetzt stehen Gespräche mit dem Aufsichtsrat bevor, wo wir beweisen werden, dass Steyr immer Gewinne einfuhr“. Für Schwarz lebt die Hoffnung, noch das Steuer herumzureißen. Der ATSV Neuzeug, zu dessen Heimspielen ihn Ehefrau Andrea auf den Fußballplatz begleitet, hat ein Match bereits gewonnen.

Artikel von Hannes Fehringer Lokalredakteur Steyr h.fehringer@nachrichten.at