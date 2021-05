Er wäre ein würdiger Meister-Trainer

Vergangenen Sommer pfiff Ronny Brunmayr bei Fußball-Zweitligist Blau-Weiß Linz mit lediglich zehn Feldspielern die Sommervorbereitung an. Der Auftakt erinnerte eher an einen Unterhausklub, der aufgrund der Urlaubszeit nicht mehr Kicker zur Verfügung hat – aber nicht an einen Profiverein.