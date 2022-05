Wie können Produktionsabläufe in der Industrie energieeffizient und vor allem ressourcenschonend durchgeführt werden? Und wie kann man sich die erneuerbaren Energiequellen am besten zu Nutze machen? Genau diesen Fragen widmete Dominik Leherbauer aus Riedau seine Masterarbeit, die er während seines Studiums am Campus Wels der Fachhochschule Oberösterreich verfasst hat.