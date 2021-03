Staplerfahrer, Arbeiter in einem Tiefkühllager, Telefonist, Küchenangestellter, Student und jetzt Lehrer unter Sondervertrag. Klaus Lindgren hatte schon viele Berufe, doch seine Berufung liegt im Lehramt. Auch heuer sitzt der 33-Jährige in den Ferien wieder in der Sommerschule. Hilft Schülern beim Deutschlernen und beim Kitten der durch das monatelange Distance Learning gerissenen Verständnislücken.