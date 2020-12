Am 2. November sterben bei dem Terroranschlag in Wien vier Menschen, zahlreiche werden verletzt. Markus Vorderderfler war die ganze Nacht und die Woche danach im Einsatz. „Ich bin nicht viel zum Schlafen gekommen. Das ist eine ganz eigene Dynamik, da muss das funktionieren, was man trainiert hat. Ein Einsatz dieser Größenordnung und mit der Tragik, das war eine sehr eigene Erfahrung“, sagt der 41-Jährige.