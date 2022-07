Eigentlich wollte ich Biologie studieren, aber mein Abitur war zu schlecht“, sagt der gebürtige Thüringer Mario Ullrich. Der heute 35-jährige theoretische Numeriker entschied sich für ein Wartesemester in Mathematik – und blieb dabei. Nun wurde der ehemals nicht sonderlich gute Schüler, der seit 2015 an der JKU forscht und lehrt, mit dem höchsten Preis in seinem Forschungsfeld ausgezeichnet: dem „Joseph F. Traub Prize for Achievement in Information-Based Complexity“.